Sie haben am Sonntag Ihren insgesamt siebenten Meistertitel in Ihrer Karriere gefeiert – diesmal mit Roter Stern Belgrad. Wie ist das Wohlbefinden?

ALEKSANDAR DRAGOVIC: Etwas Schlaf muss ich noch nachholen (lacht). Aber dieser Titel ist von allen schon noch etwas spezieller, weil ich ihn mit meinem Herzensverein gewonnen habe. Wir waren in der Saison schon abgeschrieben und sind am Ende doch ganz oben gestanden. Für die Fans gibt es keinen Plan B, sondern nur den Titel. Und den haben wir geholt.