Den Gruppensieg in der Nations League will sich Österreichs Fußballteam am Mittwoch (20.45 Uhr, live in ORF 1) gegen Norwegen nicht mehr nehmen lassen. Es genügt ein Remis, aber ein Sieg ist der Anspruch.

ÖFB-Teamchef Franco Foda zeigt an, wohin die Reise gehen soll © imago images/PA Images

Vielleicht lag es ja am fehlenden Nervenkitzel, der die Spiele gegen Luxemburg und auch Nordirland so lange so reizlos erscheinen ließ. Das wird sich am Mittwoch grundlegend ändern. Die österreichische Nationalmannschaft wird im entscheidenden Match um den Gruppensieg in der zweiten Kategorie der Nations League gegen Norwegen hoch konzentriert zu Werke gehen, vollgepumpt mit Adrenalin.