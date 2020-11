Facebook

Franco Foda © GEPA

Franco Foda darf sich freuen. Der ÖFB-Teamchef vereint ab heute in Wien seinen Kader für das Freundschaftsspiel in Luxemburg am Mittwoch und für die Nations-League-Begegnungen am 15. bzw. 18. November in Wien gegen Nordirland und Norwegen. Einige seiner Legionäre bewiesen an diesem Wochenende ihre Torgefahr.