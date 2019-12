Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Qualifikation zur Europameisterschaft war der Fanandrang noch zurückhaltend, bei der Endrunde wird sich das wohl ändern. © APA/GEORG HOCHMUTH

Am 14. Juni 2020 wird die Österreichische Fußballnationalmannschaft in der Bukarester Arena Nationala die Gruppe C der paneuropäischen Europameisterschaft eröffnen. Gegen welche Nation aus dem Quintett Rumänien, Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland der ÖFB bestehen muss, wird erst Ende März feststehen. Für Tickets für dieses und alle weiteren Spiele der Nationalelf können sich die rot-weiß-roten Fans aber bereits seit dem 4. Dezember in der zweiten Ticketverkaufsphase auf der Homepage der UEFA bewerben.