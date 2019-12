Franco Foda zu EM-Auslosung"Wir können ins Achtelfinale kommen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ronald Koeman, Andrij Schewtschenko und Franco Foda © APA/AFP/ANDREI PUNGOVSCHI

Nach der erfolgten Auslosung für die Fußball-Europameisterschaft 2020 weiß Österreichs Fußballnationalteam mit den Niederlanden und der Ukraine zumindest zwei Gegner. Teamchef Franco Foda blickt zuversichtlich in Richtung Euro und sagt: "Wir freuen uns auf das Turnier und ich glaube schon, dass wir Möglichkeiten haben, ins Achtelfinale zu kommen." Was Sie sonst noch bis zu Österreichs Anpfiff bei der Euro am 14. Juni wissen müssen: