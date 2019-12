Hier gibt es alle Informationen, wie, wo und wann man an Tickets für die Fußball-Europameisterschaft 2020 kommt und was man beachten muss.

Diese Bilder von der EM 2016 sollen sicih auch 2020 wiederholen © GEPA

1. Wann kann ich Karten für die EM kaufen?

Von 4. Dezember (14 Uhr) bis 18. Dezember (14 Uhr) können Österreichs Fußballfans unter euro2020.com/tickets an der Verlosung für die Österreich-Spiele in Amsterdam und Bukarest teilnehmen. Der Zeitpunkt der Anmeldung spielt keine Rolle. Es gibt kein „first come, first served“-Prinzip.