Stefan Posch brachte Österreich in Führung © GEPA pictures

Hier können Sie das Spiel im Liveticker verfolgen!

Das österreichische Fußball-Nationalteam bestreitet heute um 20.45 Uhr (hier geht es zum Liveticker) die achte Partie in der laufenden EM-Qualifikation. Gegner ist im Stadion Stozice in Laibach Slowenien.

Hier finden Sie die Tabellensituation!

Teamchef Franco Foda muss dabei auf Torjäger Marko Arnautovic verzichten, dessen Oberschenkelverletzung keinen Einsatz zulässt. Für ihn rückt Michael Gregoritsch ins Sturmzentrum.

Die zuletzt ebenfalls angeschlagenen Konrad Laimer und Stefan Posch dagegen spielen in Ljubljana von Beginn an. ÖFB-Teamchef Franco Foda vertraut mit Ausnahme des Arnautovic-Ausfalles derselben Elf wie gegen Israel. Die ÖFB-Auswahl tritt erstmals seit September 2010 in einem Pflichtspiel mit einer Startformation an, in der weder Arnautovic noch David Alaba stehen. Alaba hatte bereits gegen Israel wegen seiner Rippenverletzung gefehlt und hat die Reise nach Slowenien gar nicht angetreten.

Die Aufstellung: Stankovic; Posch, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Ilsanker, Baumgartlinger; Lazaro, Sabitzer, Laimer; Gregoritsch