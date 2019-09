Facebook

Martin Hinteregger verpasste das EM-Qualifikationsspiel Österreichs in Polen (0:0) nicht aufgrund einer Wadenzerrung, sondern aus disziplinären Gründen. Der Österreichische Fußballbund bestätigte das in einer Mitteilung: "Martin Hinteregger ist nach einem freien Nachmittag am Samstag verspätet ins Teamquartier zurückgekehrt und hat damit gegen interne Regeln verstoßen", heißt es in der Aussendung.

"Aufgrund der Wichtigkeit des Spiels gegen Polen haben wir den Fokus voll auf das Sportliche gelegt und das Thema bewusst intern abgehandelt. Martin hat sein Fehlverhalten eingesehen und sich entschuldigt", wird Teamchef Franco Foda zitiert. Hinteregger selbst sagt: "Ich habe am Samstag meinen Geburtstag gefeiert und hier eine Grenze überschritten. Ich habe mich beim Trainer, bei der Mannschaft und dem Betreuerteam für mein Verhalten entschuldigt."