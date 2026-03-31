Mit dem 10:0-Kantersieg gegen San Marino hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft vor wenigen Monaten im Ernst-Happel-Stadion den höchsten Sieg in der Verbandsgeschichte eingefahren, am Dienstag (20.45 Uhr, ORF 1 live) könnte im Testspiel gegen Südkorea am selben Schauplatz der nächste Rekord purzeln. Am 21. November 2023 trat der eindrucksvolle 2:0-Heimsieg gegen Deutschland nämlich eine imposante Serie los: Seit nunmehr zwölf Heimspielen in Serie ist das ÖFB-Team auf heimischem Boden ohne Niederlage, das letzte Mal musste sich Österreich in der Quali für die EM 2024 im Oktober 2023 gegen Belgien mit 2:3 geschlagen geben. Eine derart lang andauernde Heim-Serie gab es bisher erst zweimal: Von 1922 bis 1925 unter Teamchef Hugo Meisl sowie von 1971 bis 1975 unter Leopold Stastny. Gegen Südkorea könnte es nun erstmals 13 schlagen.

Für Ralf Rangnick ist diese Statistik wenig interessant. „Bis vor Kurzem habe ich davon noch gar nichts gewusst. Das steht für mich nicht an erster Stelle, davon können wir uns nichts kaufen“, sagte der ÖFB-Teamchef, der aber selbstverständlich darauf aus ist, nach der 5:1-Gala gegen Ghana nachzulegen. „Es ist klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wir wollen uns wieder in gleicher Verfassung präsentieren, Spielfreude entwickeln und wenig für den Gegner zulassen. Darauf wird es ankommen und wenn dann am Ende der Sieg steht und wir 13 Mal in Folge daheim ungeschlagen sind, habe ich nichts dagegen.“

Torhüter Lawal fällt aus

An diesem Unterfangen nicht teilnehmen wird Torhüter Tobias Lawal, der die letzten Trainings aufgrund von Adduktorenproblemen auslassen musste. Patrick Pentz, der wie Lawal gegen Ghana nicht zum Einsatz kam, wird dementsprechend das Tor hüten „und wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, wahrscheinlich auch durchspielen“, kündigte Rangnick an. Schon zum 99. Mal in seiner Profikarriere nicht durchspielen wird jedenfalls Carney Chukwuemeka, sollte er zum Einsatz kommen – Rangnick verriet, nach seinen zehn Wechseln gegen Ghana erneut mindestens so viele Wechsel vorzunehmen. Die gegen die Westafrikaner noch geschonten Konrad Laimer und Xaver Schlager stehen diesmal in der Startformation und auch Kapitän David Alaba soll – obwohl Rangnick einen Einsatz bislang noch ausgeschlossen hatte – „in den letzten 20, 25 Minuten ins Spiel kommen“. Patrick Wimmer, dessen Nase nach seinem blutigen Zusammenstoß am Freitag „nicht mehr die größten Schmerzen bereitet“, wird ebenfalls starten.

Seiwald nur auf der Bank

Zum erst zweiten Mal in Rangnicks Amtszeit nicht von Beginn weg am Platz stehen wird Dauerbrenner Nicolas Seiwald, der selbst gegen Ghana als einziger Spieler durchspielte und in der Nachspielzeit sein erstes Länderspieltor erzielte. „Er muss sich nicht aufs Neue zeigen, wird von Anfang an eine Pause bekommen, aber er wird im Laufe des Spiels zum Einsatz kommen“, sagte Rangnick, der erklärte, weshalb der Leipzig-Legionär ansonsten für ihn ein unverzichtbarer Bestandteil der Startformation ist: „Er gibt uns eine enorme Stabilität im Mittelfeld. In den letzten Wochen hat er sich nochmals enorm verbessert, auch im Spiel nach vorne. Das war auch notwendig, wenn er sich zu einem internationalen Spitzenspieler weiterentwickeln will. Deshalb war das Tor auch ein Stück weit überfällig. Ich hoffe, dass in den nächsten Einsätzen bei uns noch einige Scorerpunkte dazukommen.“

Nicolas Seiwald wird nicht in der Startformation stehen © GEPA

Sich aufs Neue beweisen müssen sich hingegen die „Neuen“ Chukwuemeka und Paul Wanner. „Die Konkurrenz ist groß“, weiß Rangnick. „Sie geben uns eine andere Qualität im Spiel, haben eine Unbekümmertheit, die sie behalten sollen. Aber die anderen Spieler werden ihre Plätze nicht so einfach hergeben und so soll es auch sein.“