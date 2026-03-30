Vor eineinhalb Jahren hat Alexander Prass die Augen vor der Aussicht auf Champions-League-Fußball mit dem SK Sturm verschlossen und ist stattdessen dem Ruf aus der Deutschen Bundesliga gefolgt. Vom Titel- ging es direkt in den Abstiegskampf, den die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer aber letztlich erfolgreich bestritt. Heute hat der 24-Jährige wieder Königsklassen-Fußball vor Augen, sieben Spieltage vor Schluss liegen die Sinsheimer punktegleich mit Leipzig, das auf dem für die Champions League berechtigenden Platz vier rangiert, auf Platz fünf. „Sehr lange war im Team nicht die Rede von der Champions League, aber jetzt sind es noch sieben Spiele – da ist alles möglich, dann darf man natürlich auch träumen“, sagt der Nationalteamspieler.

Alexander Prass wurde mit Sturm Meister © GEPA

Dabei stand das bereits bei Sturm so erfolgreiche Duo bestehend aus Trainer Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker nach den ersten Wochen teils hart in der Kritik. „Es war wichtig, dass Chris noch die Zeit gekriegt hat, als schon einige Gerüchte kursiert sind“, weiß auch Prass. „Ich halte viel von Andi und Chris, man hat schon in Graz gesehen, dass das absolut funktioniert mit den beiden. Für den Trainer und die Mannschaft war es wichtig, die komplette Vorbereitung im Sommer zu haben. Es wurden viele neue Impulse gesetzt. Andi, Chris und andere im Verbund haben sehr clevere Entscheidungen getroffen.“

Christian Ilzer (links) und Andreas Schicker führen Hoffenheim zu neuen Höhenflügen © APA / Marijan Murat

Und nicht nur für die TSG, auch persönlich läuft es für Prass. Anfang März gelang dem zweifachen österreichischen Cupsieger beim 4:2-Sieg gegen Heidenheim sogar sein erster Bundesliga-Doppelpack, der ihn in manchen Medien zum „Doppel-Prass“ machte. „Ich habe gute Wochen hinter mir“, sagt Prass. „Wir haben viele Siege eingefahren und seit dem Jahreswechsel habe ich auch deutlich mehr Spielzeit bekommen, das ist die beste Phase meiner Auslandskarriere.“ Sportlich in Deutschland anzukommen, hat nämlich durchaus etwas Zeit benötigt. „Ich merke schon, dass ich jetzt viel weiter bin als zu dem Zeitpunkt, als ich nach Deutschland gekommen bin“, sagt Prass.

Alexander Prass traf doppelt gegen Heidenheim © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alexander Prass: „Es war nicht allzu cool die meiste Zeit“

In der ersten, schwierigen Saison bei Hoffenheim zahlte er auch viel Lehrgeld. „In Deutschland ist die Qualität schon nochmals höher. Das habe ich in der ersten Saison erlebt: Machst du einen Fehler, dann klingelt es gleich“, sagt Prass und meint: „Es war nicht allzu cool die meiste Zeit, als Spieler kannst du da aber richtig viel rausziehen und mit dir selbst kritisch sein, das gelingt nicht immer, wenn alles perfekt läuft. Für meine Entwicklung war das sehr wichtig.“ Da galt es auch, als Neuzugang vom amtierenden österreichischen Meister nochmals einen Zahn zuzulegen. „In Österreich ist oft darüber geredet worden, wie viel ich laufen kann“, sagt Prass. „Das habe ich in Deutschland zwar immer noch können, aber da waren dann halt 15 andere auch, die so rennen konnten. Da wusste ich, dass ich in allen Belangen nochmals zulegen muss.“

Während Prass bei seinem Verein unter Ilzer zuletzt eher offensiv zum Zug kam, kommt er im ÖFB-Team unter Ralf Rangnick als Linksverteidiger zum Einsatz. „Ich sehe meine Rolle da, wo mich der Teamchef vorsieht“, zeigt sich Prass diplomatisch, der seine Qualitäten links hinten in seinen „spielerischen Lösungen“ und seinem „Offensivdrang“ sieht. Aber auch in Hoffenheim hat Prass auf der rechten und linken Seite schon alle möglichen Positionen bekleidet. „Es ist sehr facettenreich, aber das macht das Ganze auch interessant. Die meisten Trainer sind froh, wenn sie Spieler haben, die nicht nur auf einer Position spielen können.“ Nun steht für Prass, der bei der 5:1-Gala gegen Ghana zur Halbzeit als Linksverteidiger eingewechselt wurde, mit dem ÖFB-Team noch das Testspiel gegen Südkorea am Dienstag an, bevor es dann zurück in den Kampf um die Königsklasse mit Hoffenheim geht. „Wenn du jetzt zu dem Zeitpunkt in der Saison vorne mitspielst, willst du natürlich auch was absahnen. Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber wir versuchen, so viel wie möglich zu punkten und gucken dann, was möglich ist.“

Alexander Prass spielte gegen Ghana wieder als Linksverteidiger © GEPA

Mit Wörtern wie „absahnen“ und „gucken“ hat sich Prass an das Umfeld in Deutschland mittlerweile nicht nur sportlich, sondern auch sprachlich voll akklimatisiert. „Es ist schon angenehm, zum Nationalteam zu kommen und in der Mannschaft wieder komplett frei rausreden zu können, ohne den Dialekt zu verstecken. Da habe ich mich in Deutschland sehr angepasst, sonst wirst du ja dauerhaft gehäkelt“, sagt Prass lachend und beweist, den heimischen Dialekt nicht verloren zu haben. Und wie gelingt das in der internationalen Hoffenheim-Mannschaft Ilzer-Co Uwe Hölzl, der als „Honigdachs“ schon in Graz mit seinen legendären Ansprachen begeisterte? „Der schafft es sogar ganz gut, dass er den Dialekt auch ein bisschen versteckt – zeitweise zumindest“, sagt Prass grinsend. „Aber er kommt sehr gut an, ist sehr beliebt und ist fürs Trainerteam sehr wichtig. Er hat eine gewisse Lockerheit, die gut tut. Er nimmt nicht immer alles zu ernst und hat immer einen Schmäh.“