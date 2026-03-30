Im Vorjahr wurden im Himmel über Österreich 55 Luftraumverletzungen festgestellt. Die im steirischen Zeltweg stationierten Eurofighter sind 2025 zu insgesamt zu 19 Alarmstarts aufgestiegen. Diese und andere Zahlen nannte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kürzlich in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung an den Wehrsprecher der Grünen, David Stögmüller. Mehr dazu hier.

Auch im Jänner 2026 kam es zu drei Alarmstarts der Überschall-Jets: zweimal wegen einer vermuteten Luftraumverletzung und einmal „auf Grund einer Wettererscheinung“, ist da zu lesen.

Reflexion auf dem Radarbild

Eine verdächtige Schneewolke? Ein Blitz aus heiterem Himmel? Oder gar ein Regenbogen in der untergehenden Wintersonne? Das wird wohl nicht der Grund für den einsatzmäßigen Start einer Alarmrotte des Überwachungsgeschwaders gewesen sein. Die Kleine Zeitung wollte es genauer wissen und fragte im Verteidigungsministerium nach.

Auch der erfahrene Sprecher des Bundesheeres, Oberst Michael Bauer, benötigte einige Telefonate und Ansprechpartner, um das Rätsel zu lösen. Nun kann er aber aufklären: Wetterscheinungen sind demnach Reflexionen in der Atmosphäre, die durch Wolken oder Temperaturunterschiede entstehen. „Wenn sich solche Reflexionen bündeln und über einen längeren Zeitraum bestehen, tauchen sie als ‚Track‘, also als Ziel auf dem Radarbild auf“, informiert der Presseoffizier.

Meist ist verlorener Funkkontakt der Grund

Die beiden Eurofighter „Typhoon“ sind also aufgestiegen, um zu überprüfen, ob der ominöse Punkt auf dem Radarbild natürlichen Ursprungs ist oder doch einem Flugobjekt entspricht. Laut Bauer kommen Alarmstarts aufgrund solcher Wettererscheinungen aber sehr selten vor. In den allermeisten Fällen steigen die Eurofighter zu Verkehrs- oder Frachtmaschinen auf, bei denen die österreichische Luftraumsicherung keinen Funkkontakt zu den Piloten aufnehmen kann. In der Regel reicht dann die bloße Präsenz der Militärjets, um die Kommunikation wieder herzustellen.