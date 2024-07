Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick reist noch in dieser Woche in die Ukraine. Der 66-jährige Deutsche wird in dem vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land am Freitag eine Fortbildung für Profi- und Akademietrainer abhalten. Das gab der ukrainische Fußball-Verband Dienstagmittag bekannt. Rangnick wird zu diesem Zweck von Donnerstag bis Samstag nach Kiew reisen, bestätigte sein Sprecher der APA. Begleitet werde er von ÖFB-Videoanalyst Stefan Oesen.

Demnach habe Rangnick eine Einladung vom ukrainischen Verbandspräsidenten, dem früheren Stürmerstar Andrij Schewtschenko, erhalten und diese trotz der Sicherheitslage angenommen. Der Workshop findet beim Hauptquartier des ukrainischen Verbandes neben dem Kiewer Olympiastadion statt, in dem 2012 das EM-Finale über die Bühne gegangen ist. Nach einem theoretischen Vortrag ist am Nachmittag auch eine praktische Einheit auf dem Platz geplant. Zudem ist im Kleinstadion Viktor Bannikow eine kurze Pressekonferenz für lokale Journalisten angesetzt.

Rangnick hat sich in der Vergangenheit immer wieder mitfühlend mit der ukrainischen Bevölkerung gezeigt. Russland hatte im Februar 2022 eine Invasion im Nachbarland gestartet. Die Kämpfe dauern an.