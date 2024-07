Wie die „Veilchen“ am Dienstag vermeldeten, erhielt der 100-fache österreichische Fußball-Teamspieler einen Vertrag bis 2027. Der 33-jährige Innenverteidiger werde dem Verein auch darüber hinaus erhalten bleiben, hieß es in der Mitteilung. Details dazu wurden aber nicht genannt. Dragovic kommt ablösefrei zu den Violetten, zuletzt war er bei Roter Stern Belgrad engagiert.

Der Jungvater zeigte sich über das Comeback bei seinem Herzensverein, zu dem er bereits im sechsten Lebensjahr gestoßen war, hocherfreut. „Ich bin ein waschechter Austrianer, Wien ist für mich die schönste Stadt - deshalb war es immer mein Ziel, hier einmal meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, so weit will ich aber noch gar nicht denken, jetzt will ich der Austria helfen“, wurde Dragovic in der Aussendung zitiert. „Ich versuche, jeden Tag ein Vorbild zu sein - zu Hause für meinen Sohn und ab sofort auch hier im Verein für unsere jungen Spieler.“

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner bezeichnete Dragovic als „ein Kind der Austria und bis heute ein Aushängeschild unserer Akademie. Er hat als Austrianer den Sprung in die große Fußballwelt geschafft und kann allen jungen Spielern „nach Hause zurückzuholen“.

Dragovic hatte die Austria Anfang 2011 verlassen und ist im Ausland neunmal Meister geworden. Als einzigem Österreicher ist dies David Alaba öfter gelungen. Sein bisher letztes Länderspiel hat Dragovic im März 2022 unter Franco Foda gegen Schottland absolviert. Unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kam der Defensivmann nicht mehr zum Zug und kritisierte dies auch offen. Vor dem Testspiel gegen Serbien Anfang Juni wurde er aber für seine 100 Länderspiele geehrt.

Nach drei Double-Gewinnen in drei Jahren hatte Dragovic per Saisonende seinen Vertrag bei Roter Stern Belgrad auslaufen lassen und seither eine Rückkehr nach Wien angestrebt. Bei der Austria soll Dragovic die zuletzt nicht immer sattelfeste Defensive stabilisieren und als Führungspersönlichkeit vorangehen.

Beim 1:2 vergangene Woche im Zweitrunden-Hinspiel der Qualifikation zur Conference League patzten die Wiener vor beiden Gegentreffern. Das Rückspiel steht am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF 1) auf dem Programm, in diesem ist Dragovic aber noch nicht spielberechtigt. In die Bundesliga-Saison startet die Austria am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) mit einem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Linz.

Dragovic hatte 2008 unter Karl Daxbacher mit 17 Jahren sein Debüt bei den Austria-Profis gegeben. 2011 ging es ins Ausland zum FC Basel, danach waren Dynamo Kiew, Bayer Leverkusen, Leicester City und zuletzt Roter Stern seine Stationen.