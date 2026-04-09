Am Ostermontag triumphierte Treibach noch in Velden mit 4:2 im Elferschießen im KFV-Cup-Viertelfinale, bereits am Freitag kommt es in Althofen zum erneuten Wiedersehen. Dabei ist Velden, das bislang stolze zehn Punkte mehr als der Gegner holte, der Favorit im Drittliga-Derby. Aber: Einerseits hat Treibach schon öfter seine Gefährlichkeit unter Beweis stellen können, andererseits hatten sich die Kicker vom Wörthersee mit ganz anderen Themen herumzuschlagen.

„Wir haben im Cupspiel gleich zwei Schwerverletzte zu beklagen gehabt. Sowohl Lukas Lausegger als auch Luka Caculovic erlitten einen Kreuzbandriss. Das beschäftigt natürlich die ganze Mannschaft und das Trainerteam. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Wir sind ja sehr eng mit den Jungs und unter so einer Verletzung leiden ja auch Privatleben und Beruf“, seufzt Trainer Marcel Kuster, der das Erlebte mit dem Team unter der Woche aufarbeitete und auch klarstellt: „Beide sind unglücklich im Rasen hängengeblieben, es passierte also nicht in Zweikämpfen oder gar durch Fouls.“ Bei Lausegger passierte es schon nach gut zehn Minuten, bei Caculovic nach einer knappen Stunde.

Dennoch gilt es, am Freitag ein Fußballspiel positiv zu bestreiten. „Wir wollen zeigen, dass wir gut Fußballspielen können und auch für die beiden Jungs gewinnen“, sagt Kuster.