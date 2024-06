Der DSV Leoben hat offenbar nicht vor, sich lange in der Regionalliga aufzuhalten. Nach Mario Leitgeb vom WAC nehmen die Donawitzer den nächsten Spieler unter Vertrag, der in der Vorsaison noch in der Bundesliga gespielt hat. Thorsten Schick wechselt vom SK Rapid zum DSV und wird den Regionalligisten auf der rechten Seite verstärken. Der Routinier kann sowohl als Außenverteidiger als auch im Mittelfeld spielen.