Kapfenberg-Präsident Erwin Fuchs © GEPA

Die Fußballer von Wacker Innsbruck treten den Weg zum Zweite-Liga-Spiel nach Kapfenberg nicht an. Dort sollte am Dienstag (18.30 Uhr) eigentlich ein Nachtragsspiel stattfinden. Zur Erinnerung: Ein positiver Corona-Tests beim Kapfenberger SV sorgte dafür, dass eine Austragung am vergangenen Freitag aufgrund von Sicherheitsbedenken aufgehoben wurde. Am Samstag folgten zwei weitere Fälle - und nun wird offenbar gar nicht gespielt.