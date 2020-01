Fußball-Zweitligist GAK startete in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison mit zwei Neuzugängen. Lafnitz verpflichtete indes Matthias Puschl von Bundesligist Altach.

Stefan Arvay, Christoph Nicht, David Preiß © GEPA pictures

Leicht gequälte Gesichter gab es zum Trainingsauftakt des GAK in Weinzödl – zumindest im Zuge der Leistungstests, die Stefan Arvay, der neue Konditionstrainer der Rotjacken, streng überwachte. Der Weststeirer, der diese Aufgabe auch im U21-Nationalteam Österreichs innehat, wird ab sofort bei vier Wocheneinheiten seine Expertise ins Trainerteam rund um Chefcoach David Preiß einbringen. Letzterer durfte mit Torhüter Christoph Nicht einen zweiten Neuzugang begrüßen. „Er brennt für diese Aufgabe und ist ein echter Winner-Typ. Genau so einen Charakter haben wir gesucht“, sagt Preiß, der seine Mannen heute in Gratkorn erstmals mit Ball trainieren lässt, erfreut.