Nichts wird es mit dem angepeilten Zweitliga-Punkterekord des bereits feststehenden Meisters GAK. Weil die Rotjacken beim FAC über ein 0:0 nicht hinauskamen, sind die 70 Punkte von Austria Lustenau aus der Saison 2021/22 im letzten Saisonspiel gegen Kapfenberg am Samstag (17.30 Uhr) außer Reichweite. „Die erste Hälfte war ok, nach der Pause hat uns etwas die Energie verlassen, deshalb geht das Remis in Ordnung“, resümierte GAK-Coach Gernot Messner, der die Tage seit dem 5:2 gegen Stripfing in Floridsdorf am Freitag bei Bruder Klemens, der Red Star Penzing in der Wiener Stadtliga trainiert, verbracht hatte.

In Lafnitz erhielt Kapitän Andreas Zingl beim 0:4 gegen Ried sein Abschiedsspiel. In der 89. Minute wurde der Torhüter unter großem Applaus ausgewechselt. „Mach‘s gut, Legende“, rief der Stadionsprecher.