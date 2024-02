Die Mischung aus Routine und Hunger soll den GAK zum Aufstieg führen

Das Kader-Durchschnittsalter beim GAK ist so hoch wie nie seit dem Wiederaufstieg in die 2. Liga. Heute (14.30 Uhr, laola1.at live) soll gegen Dornbirn der nächste Schritt in Richtung Aufstieg getan werden.