Philipp Semlic: „In Lafnitz bin ich zu dem Trainer geworden, der ich jetzt bin“

Philipp Semlic ist heute (20.30 Uhr, ORF Sport+ live) mit St. Pölten zu Gast an alter Wirkungsstätte in Lafnitz. Dreieinhalb Jahre coachte der 40-Jährige in der Oststeiermark, mit den Wölfen will er nun durchstarten.