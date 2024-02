Vor der Abfahrt gestern Mittag in Graz-Messendorf holten sich Fans noch Autogramme und machten Fotos mit den Sturm-Spielern. Beim Abschlusstraining am Abend ließen die Schwarz-Weißen im 22.500 Zuschauer fassenden Nationalstadion für die heutige Aufgabe inspirieren. Die Gute Nachricht vorweg: Bis auf die Langzeitverletzten Seedy Jatta und Kjell Scherpen sind alle Kaderspieler, auch Manprit Sarkaria (Oberschenkelmuskel) und Jusuf Gazibegovic (zwei Wunden am rechten Fuß). Die schnelle Genesung von „Gazi“ überraschte dann doch. „Er ist eben hart im Nehmen“, sagt Trainer Christian Ilzer und erklärt die Verletzung auf seine Art: „Da ist kein kleines Katzerl drüberrasiert, das war schon ein Tiger.“