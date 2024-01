Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück zum GAK: Lenn Jastremski, der schon im Vorjahr per Leihe in Graz spielte und dabei in 14 Einsätzen auf fünf Tore und einen Assist kam, wird nach einem halben Jahr beim SSV Ulm wieder zurück an die Mur kehren. Der GAK lieh den Deutschen ein weiteres Mal aus und hat nach der Leihe für das Frühjahr auch eine Kaufoption auf den 1,90 Meter großen Stürmer. Damit wurde schnell auf den verletzungsbedingten Ausfall von Daniel Maderner reagiert.

Jastremski bei der Unterschrift in Graz © GAK

„Seine physische Präsenz und seine Vertrautheit mit der Spielanlage des GAK machen ihn zu einer idealen Verstärkung für das Team, insbesondere im Hinblick auf den verletzungsbedingten Ausfall von Maderner,“ meinte Dieter Elsneg. Jastremskis Vorteil ist zweifellos, dass er die Gegebenheiten in Graz und die Mannschaft schon kennt und daher wenig Eingewöhnungszeit benötigen sollte. Seine Karriere begann beim FC Pfeil Broistedt, ehe er in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildet wurde und seit 2020 beim FC Bayern München II unter Vertrag steht. Auch in diversen Nachwuchs-Auswahlen Deutschlands sammelte er internationale Erfahrung.