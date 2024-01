Der GAK hat erstmals in diesem Winter am Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste des 21-jährigen Gabriel Zirngast gesichert. Zirngast hat einen eineinhalbjährigen Leihvertrag mit Kaufoption unterzeichnet. Er begann seine Karriere in Tulln und durchlief verschiedene Stationen, darunter die Jugendabteilungen der SV Langenrohr, SV Ried und FC Ingolstadt 04. Bei letztgenanntem Verein debütierte er auch im Erwachsenenfußball, bevor er zur Saison 2022/23 nach Österreich zurückkehrte und sowohl für die LASK Amateure als auch in der Bundesliga für den LASK spielte.

Außerdem war Zirngast bereits für die österreichische U18 und U21-Nationalmannschaft im Einsatz. „Gabriel ist ein Spieler mit großer Zukunft und passt perfekt zu unserer Vision des Vereins“, erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg. „Wir sind überzeugt, dass Gabriel eine wichtige Rolle in unserem Streben nach sportlichem Erfolg spielen kann.“

Zirngast selbst äußert sich begeistert über seine neue Herausforderung: „Ich freue mich riesig, Teil des GAK zu sein und kann es kaum erwarten, meine Fähigkeiten auf dem Platz zu zeigen. Der Verein hat große Ambitionen, und ich bin hier, um dazu beizutragen, diese zu erreichen.“