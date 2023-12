Im vierten Anlauf hat es der GAK endlich geschafft: Die „Roten“ sicherten sich den Titel beim Benefiz-Legendenfußballturnier in Graz vor 3000 Fans dank eines klaren 4:2-Derbysieges im Endspiel gegen den SK Sturm. In der Gruppenphase hatten die „Schwarz-Weißen“ um Ivica Vastic, Christoph Leitgeb, Gerald Strafner und Co noch die Nase vorne gehabt, im Finale setzte sich die junge GAK-Truppe um Torschützenkönig Michael Liendl und Zlatko Junuzovic aber durch. Dritter wurde die Wiener Austria um Toni Pfeffer, Thomas Flögel und Paul Scharner.