Von wegen Winterpause: Zumindest abseits der Kameras wird in Graz weiter fleißig in Sachen Fußball gewerkt. Während der neue Rasen im Liebenauer Stadion auch in diesen Tagen gehegt und gepflegt und gewärmt wird (wir berichteten), geht die Suche nach einem Standort für ein zweites Stadion weiter. Der SK Sturm will ja die Liebenauer Merkur-Arena der Stadt Graz abkaufen, diese soll das Geld zweckgebunden für eine alternative Heimstätte des GAK – derzeit ebenfalls Mieter in Liebenau – verwenden. Weil mögliche Areale im Grazer Norden auch aus Naturschutzgründen die rote Karte erhielten, konzentriert man sich nun auf den Süden. „Es werden mehrere Standorte geprüft, ich hoffe, dass wir bis Ende Februar Klarheit haben“, so SPÖ-Gemeinderat Michael Ehmann als Leiter des zuständigen Ausschusses.