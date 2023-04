Das Cupfinale zwischen dem SK Sturm und Rapid sorgt schon Tage vor der Austragung für große Aufregung, seien es weiterverkaufte Tickets oder eine Diskussion über den passenden Austragungsort.

Der Ansturm auf Karten für das Duell war jedenfalls groß und einige Hundert Fans haben noch die Chance, am 30. April in Klagenfurt live mit dabei zu sein.

Am Donnerstag, 20. April, startet der freie Ticketverkauf des SK Sturm, der ab 10 Uhr ausnahmslos an den Außenkassen vor dem Stadion Liebenau stattfindet. Pro Person können dabei zwei Tickets ergattert werden, das Kontingent beträgt ein paar Hundert Restkarten in den Sektoren B3, B8, B9, A14, A15, A16, A17 und A19.