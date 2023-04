David Alaba droht die nächste mehrwöchige Zwangspause. Der ÖFB-Star musste bei Real-Madrids 2:0-Auswärtssieg im Viertelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen Chelsea zur Pause in der Kabine bleiben. "Seine Kniesehnenmuskulatur war überlastet", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Er hoffe, dass Alaba im Semifinale wieder einsatzbereit sei, ergänzte der Italiener. Das Halbfinal-Hinspiel in der "Königsklasse" steht am 9. oder 10. Mai auf dem Programm.

Davor warten auf Real vier Liga-Partien sowie am 6. Mai das Cup-Finale gegen Osasuna. Alaba erlitt bereits die dritte Blessur in diesem Kalenderjahr. Wegen Muskelbeschwerden fehlte der 30-jährige Verteidiger von Anfang Jänner bis Anfang Februar und von Ende Februar bis Ende März.