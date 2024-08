Die Ausgangslagen könnten nicht unterschiedlicher sein. Kapfenberg feierte in vier Liga-Spielen vier Siege und strotzt vor Selbstvertrauen. Voitsberg ist in der neuen Liga ergebnistechnisch noch nicht angekommen, kassierte in vier Matches ebenso viele Niederlagen. Die gute Nachricht für den Aufsteiger aus der Weststeiermark: Der Cup hat eigene Gesetze. Die Ausgangslage vor dem heutigen (19 Uhr) Zweitrundenspiel im ÖFB-Cup auswärts gegen Kapfenberg darf also mit neutral bewertet werden.