Sportlich erwartet das ausverkaufte Wörthersee-Stadion in Klagenfurt mit dem Duell zwischen Sturm und Rapid ein absoluter Kracher. Die Fanlager sorgten kurz vor Anpfiff für eindrucksvolle Stimmung. Der Klassiker im österreichischen Fußball ist seit Tagen das Gesprächsthema bei heimischen Sport-Fans.

Für Ärger sorgte hingegen die Kameraeinstellung des ORF in den ersten Minuten. Wie der öffentlich-rechtlicher Sender auf Twitter postete, will man mit der „Camcat“ einen besonderen Einblick geben. „Ein Seherlebnis wie beim Fußball-Zocken“, wird ORF-Regisseur Michael Kögler in einer Aussendung zitiert. „Der Hauptblick auf das Spielgeschehen am Feld wird unmittelbarer und weniger verzerrt, auch die Bildauflösung ist noch besser als bisher“. Auf „Zocken“ hatten die meisten Zuseher aber wohl keine Lust. Unter dem Beitrag auf „X“ gab es große Aufregung. Dort hieß es etwa „komplett planlos“ oder „Wie kommt man bitte auf so eine Idee?“.