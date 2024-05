Einige befanden sich schon im Schlaf, andere waren noch wach. Für Überraschung hat es allerdings bei sehr vielen gesorgt, dass in der Nacht auf Mittwoch um Punkt 0 Uhr ein Feuerwerk in Graz gezündet wurde.

Der Grund war schnell gefunden. Die Fans des SK Sturm sorgten so überpünktlich für die ersten Feierlichkeiten zum 115. Geburtstag der Schwarz-Weißen. Denn am 1. Mai 1909 gründete Fritz Longin den Klub im Grazer Augarten. Ein Denkmal erinnert heute noch an den Gründervater.

Das Feuerwerk im Video:

Die Einstimmung hat auf jeden Fall schon gestimmt für das Cup-Finale, das ab 17 Uhr im Wörthersee-Stadion Klagenfurt ausgetragen wird, und in dem sich Sturm und Rapid gegenüberstehen.

PS: Die Schlafruhe der Sturm-Spieler hat das Feuerwerk nicht beeinflusst. Die Grazer übernachteten bereits in der Kärntner Landeshauptstadt.