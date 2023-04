Nach einem durchwachsenen Grunddurchgang setzte sich die Misere der Wolfsberger bisher auch in der ungeliebten Qualifikationsrunde fort. Dort konnte der WAC zwar gegen Schlusslicht Ried einen 1:0-Auftaktsieg feiern, doch nur eine Woche später ging man in Tirol sang- und klanglos mit 0:4 unter. Die offensichtlichen Leistungsschwankungen setzen sich also auch nach dem Grunddurchgang fort, auch Manfred Schmid gelang es (noch) nicht, seiner Mannschaft eine gewisse Konstanz anzueignen. „Das darf nicht noch mal passieren. Das ist auch Kopfsache“, erklärt der Neo-Trainer, der in dieser Woche seinen Spieler einbläute, wie man mit Rückständen umgeht.



Schon heute (17 Uhr) können sich die Lavanttaler rehabilitieren, doch in Lustenau wartet der derzeit wohl unangenehmste Gegner der unteren Gruppe. Der Aufsteiger hat seine letzten vier Spiele gewonnen, führt die Qualirunde an. Die Schmid-Elf liegt bereits sechs Punkte zurück, Zugzwang, um im Kampf um den Gruppensieg weiter im Rennen zu bleiben bzw. vom direkten Abstiegskampf fernzubleiben. „Lustenau spielt derzeit einen guten Fußball. Es wird sehr schwierig, wir müssen definitiv anders auftreten als zuletzt. Wir haben phasenweise auch schon sehr gut gespielt, sind danach aber immer wieder in ein Loch gefallen. Jetzt heißt es, wieder konstanter zu werden, dann werden wir auch unsere Punkte holen. Ich bin guter Dinge, dass wir aus Vorarlberg etwas mitnehmen können“, ist Thorsten Röcher zuversichtlich.



Während Innenverteidiger Dominik Baumgartner (Muskelfasereinriss) erneut ausfällt, ist Mario Leitgeb erstmals in der Qualifikationsgruppe wieder mit an Bord. „Endlich. Ich konnte diese Woche wieder mit der Mannschaft trainieren und werde den Flug nach Vorarlberg mitmachen“, freut sich der Kapitän, der allerdings wohl nicht zum Einsatz kommen wird. Angesprochen auf die Leistungsschwankungen hat Leitgeb nicht wirklich eine Erklärung: „Dem neuen Trainer kann man das jedenfalls nicht anlasten. Ich habe das Gefühl, dass der neu eingeschlagene Weg der richtige ist. Es geht was weiter, die Stimmung innerhalb des Teams ist sehr gut. Wir alle sind uns der schwierigen Situation bewusst, dennoch sind wir immer positiv geblieben.“



Die bisherigen zwei Saisonduelle weisen übrigens eine ausgeglichene Bilanz aus. Beide Male gewann jeweils die Auswärtsmannschaft. Die Wölfe feierten in Lustenau einen 1:3-Sieg, in der Lavanttal Arena musste man eine 0:1-Niederlage hinnehmen.