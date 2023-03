Der WAC kommt im Frühjahr weiterhin nicht auf Touren. In Hartberg setzte es für die Lavanttaler die dritte Bundesliga-Niederlage im Frühjahr - und das vollkommen verdient. Einmal mehr wies die Wolfsberger Verteidigung eklatante Schwächen auf, wirkte immer wieder äußerst instabil. „Es ist unglaublich, wie viele Chancen wir zugelassen haben“, wirkte auch Robin Dutt nach der 1:2-Niederlage ratlos.



Lediglich in den ersten Minuten hatte der WAC Zugriff auf das Spiel. Ein Piesinger-Kopfball (gehalten) und ein Jasic-Schuss vor der Strafraumgrenze (daneben) blieben aber so ziemlich die einzige Ausbeute. Besser machten es die Heimischen, die mit ihrem ersten Schuss aufs Tor durch Dominik Prokop in Führung gingen (17.). Nur drei Minuten später jubelten die Steirer erneut, doch nach VAR-Intervention wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Die Wolfsberger kamen zwar in der 33. Minute durch Tai Baribos Elfmetertor wieder zurück ins Spiel - allerdings nur kurzfristig.