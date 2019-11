Der WAC erlitt in der Gruppenphase der Europa League einen herben Rückschlag. Die Wolfsberger musste sich in Graz gegen Basaksehir Istanbul klar mit 0:3 geschlagen geben.

© (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Nichts für schwache Nerven waren die ersten 45. Spielminuten zwischen dem Wolfsberger AC und Basaksehir Istanbul in Graz. Obwohl die Lavanttaler gut in das Spiel gegen die Türken starteten, hatten die Gäste bereits in der siebenten Minute die große Chance auf die Führung. Doch Fredrik Gulbrandsen schoss den Ball aus aussichtsreicher Position am rechten Pfosten vorbei. Glück für den WAC!

Mit Fortdauer der Partie entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wirklich nennenswerte Aktionen blieben aber Mangelware. Zumindest bis zu 36. Spielminute. Da vergab nämlich Marcel Ritzmaier die beste Möglichkeit der Wolfsberger. Sein Schuß aus knapp zwölf Metern landete nur an der Latte.

WAC-Basaksehir 0:3 (0:0) Tore: Visca (73. EF), Crivelli (84., 87.) WAC: Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb (87. Gollner), Liendl, Ritzmaier; Weissman, Niangbo (80. Schmidt).



Gelbe Karte: Weissman

Gelb-Rote Karte: Rnic (72.) Basaksehir: Günok; Junior Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy; Azubuike (89. Elia), Topal, Özcan (80. Turan); Visca, Crivelli, Gulbrandsen (87. Behich).



Gelbe Karte: Clichy, Topal, Crivelli





Auch nach dem Seitenwechsel wurden die 5286 Zuschauer nicht gerade mit Torszenen belohnt. Das Spiel plätschert phasenweise etwas dahin. In der 72. Minute kam es schließlich zur vorentscheidenden Szene in dieser Begegung.zog im eigenen Strafraum am Trikot seines Gegenspielers und sah dafür Gelb-Rot. Den darauffolgenden Elfmeter verwandeltesouverän zur Führung der Gäste. Der WAC setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte, wurde dafür aber nicht belohnt.

Im Gegenteil: Durch einen Doppelschlag binnen drei Minuten machten die Türken alles klar.machte mit seinen zwei Toren (84. und 87.) den Sack für die Gäste zu. Dennoch fiel das Ergebnis für die Wolfsberger zu hoch aus. Bis zum Elmeter stand das Spiel auf des Messers Schneide.

Trainer Gerhard Struber war enttäuscht: "Wir hatten in der ersten Halbzeit zu viel Respekt. Mit der Chance von Ritzi haben wir gesehen, dass der Gegner auch nur mit Wasser kocht. Am Ende haben wir aber die letzte Überzeugung vermissen lassen."