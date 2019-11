Der WAC trifft heute in der Europa League in Graz auf Basaksehir Istanbul. Die Polizei warnt vorsorglich vor erhöhtem Verkehrsaufkommen zwischen 18.30 und 23.30 Uhr.

Wolfsberg kickt in Graz

Blechschlange vor dem Spiel gegen den AS Roma. © Fuchs

Vor vier Wochen hat ein Europa-League-Spiel für Megastau in Graz gesorgt. In der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Raiffeisenstraße etc. ging eine Stunde lang nichts mehr.