In der 2. Runde des ÖFB-Cups trifft der ATSV Wolfsberg heute, 19 Uhr, zu Hause auf den WAC. Der Bundesligist ist klarer Favorit. Tickets für Roma um 40 Euro im Fan-Sektor.

ATSV-Kapitän Patrick Pfennich (rechts) weiß, was heute auf seine Mannschaft zukommt: „Wir müssen laufen, laufen, laufen“ © Pulsinger

Acht Jahre ist es her, dass sich der ATSV und der WAC in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Am 5. August 2011 gewann der damalige Zweitligist WAC im ÖFB-Cup beim damaligen Kärntner-Liga-Klub ATSV mit 2:1.