Eindrücke von WAC-Coach Struber"Ich spüre bereits diesen großen Hunger nach Erfolg"

Gerhard Struber © GEPA pictures

Seit Sonntag weilt der WAC im Trainingslager in Bad Waltersdorf. Was sind Ihre ersten Eindrücke?

GERHARD STRUBER: Als Erstes muss ich wirklich betonen, dass die Burschen richtig cool und mit Vollgas mitziehen, und das vor allem in einer Hinsicht, auf die ich enorm großen Wert lege: dem Umschaltspiel. Sie sind immer voll dabei und fokussiert, immens lernfreudig und wissbegierig. In Einzelgesprächen, wenn wir uns über taktische Geschehnisse unterhalten, erlebe ich sie extrem offen und sie geben mir auch klar ihre Vorstellungen weiter. Wir haben das große Glück, dass wir in vielen Bereichen ähnlich denken. Jetzt heißt es einfach die letzten Schritte setzen. Wir müssen noch strukturierter werden und natürlich auch die neuen Spieler integrieren, sodass sie rasch in die Abläufe finden.