Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerhard Struber © GEPA

Die Katze ist nun aus dem Sack. Der Salzburger und Ex-Liefering-Coach Gerhard Struber wird neuer Trainer beim WAC. Der 42-Jährige unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag plus Option. WAC-Präsident Dietmar Riegler zur Verpflichtung: "Er hat mich voll und ganz überzeugt. Er spielt ein ähnliches System wie Christian Ilzer und das will ich auf keinen Fall umkrempeln, denn genau damit waren wir heuer erfolgreich und er ist ein junger, aufstrebender Trainer. Er kommt ja aus dem Red-Bull-Haus und da können wir die Zusammenarbeit in puncto talentierter Spieler vertiefen. Das waren alles Argumente, die für ihn gesprochen haben."