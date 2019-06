Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WAC-Topscorer Liendl, Präsident Riegler, Trainer Struber und Kapitän Sollbauer © KLZ/Markus Traussnig

Es war die Sensation schlechthin, dass der WAC in der letzten Saison mit Rang drei den fixen Platz in der Europa-League-Gruppenphase erreicht hat. Heute Nachmittag bittet der neue Coach, Gerhard Struber, seine Burschen ertsmals zum Training. Apropos. Der gesamte Betreuerstab wurde neu zusammengestellt, nur an WAC-Urgestein Hannes Jochum gab es rein gar nichts zu rütteln: Neuer Co-Trainer ist Mohamed Sahli, Max Senft fungiert als Video-Analyst, Marcel Kuster ist Athletiktrainer und Physiotherapeut. Neu ist auch Sturm-Legende Christian Gratzei, der den Job als Tormanncoach übernimmt. In puncto Neuzugängen sind die Kärntner an Shon Weissman (Israel) dran.