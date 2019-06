Facebook

Christian Dobnik erhält nochmals einen Vertrag beim WAC © GEPA pictures

Der Heimauftakt für den RZ Pellets WAC beginnt gleich mit einem Schlagerspiel. Am 4. August gastiert der SK Sturm Graz in Wolfsberg, da dürfte die Lavanttal-Arena gleich im ersten Heimspiel der Saison aus allen Nähten platzen. Den Auftakt in der Meisterschaft bestreiten die Wölfe auswärts am 27. Juli bei der Admira Wacker. 14 Tage später müssen Michael Liendl und Kollegen zum Meister nach Salzburg, eine Woche später gastiert Mattersburg im Lavanttal.

Die nächsten Heimgegner der Wolfsberger sind Altach (24. 8.), Austria Wien (14/15. 9.), WSG Swarovski Tirol (28./29. 9.), SKN St. Pölten (5./6. 10.), Admira Wacker (26./27. 10.), Red Bull Salzburg (9./10. 11.).

Dobnik bleibt

Weiter im Kader der Lavanttaler bleibt Tormann Christian Dobnik. Der Klagenfurter, der 2010 zu den Wolfsbergern kam, unterzeichnete beim WAC einen Vertrag für das kommende Spieljahr. Seitdem der Keeper den Dress der Kärntner trägt, hat er 184 Begegnungen im Trikot der Wölfe absolviert. Da werden nun wohl einige hinzukommen.