Beim WAC ist nach einer zwischenzeitlichen Durststrecke sportlich wieder alles in der Reihe. Seit der letzten Länderspielpause gab es mit dem 1:0 bei BW Linz, dem heiß umkämpften 0:0 gegen Salzburg sowie dem Elferkrimi im Cup gegen Klagenfurt nur Erfolgsmeldungen zu feiern. Vor allem das Cup-Derby hat Spuren hinterlassen – im positiven Sinne. „Wenn du nach so einem Spiel über 120 Minuten samt diesem Elferschießen weiterkommst, wäre es ja auch schlimm, wenn die Stimmung in der Kabine anders als gut wäre“, sagt Trainer Didi Kühbauer.