Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis es offiziell wird – jetzt ist es so weit: Markus Schopp unterschreibt einen langfristigen Vertrag in Hartberg und bleibt den Oststeirern zumindest bis 2026 erhalten. Schopp wird weiterhin die Doppelfunktion als Sportdirektor und Cheftrainer ausüben.

"Es freut mich sehr, sowohl in der Rolle des Sportdirektors als auch in der Position des Trainers, die Zukunft und die Entwicklung des TSV Hartberg mitzugestalten", sagt Schopp. "Das gesamte Projekt 'TSV Hartberg' ist unglaublich spannend und ich möchte mit meinen Ideen, meiner Erfahrung dazu beitragen, dass Projekte sich positiv entwickeln und der TSV noch lange Zeit, ein unangenehmer, unberechenbarer Gegner, für viele Teams in der österreichischen Bundesliga, bleibt."

Schopp ist im Dezember 2022 nach Hartberg zurückgekehrt und hat mit dem TSV in weiterer Folge vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga fixiert. In seiner ersten Amtsperiode als Trainer von 2018 bis 2021 führte der 49-Jährige die Hartberger in die Qualifikation zur Europa League, in Barnsley blieb er im Herbst 2021 erfolglos.

Korherr: "Schopp und Hartberg passen einfach zusammen"

"Markus Schopp und der TSV Hartberg passen einfach zusammen", wird Obmann Erich Korherr in einer Aussendung zitiert. "Er hat stets hervorragende Arbeit geleistet. Markus ist ein Trainer, der es immer wieder geschafft hat, die Spieler und die Mannschaft weiterzuentwickeln und auch die spielerische Note nicht aus den Augen zu verlieren. Seine Persönlichkeit, Autorität und seine sportliche Kompetenz sind extrem wertvoll. Markus hat im Fußball viel erlebt und gesehen, dieses Know-how ist ebenfalls sehr wichtig und wird uns bei der Weiterentwicklung des Vereins unterstützen. Wir schätzen es sehr, dass Markus den Weg mit uns fortsetzt, und blicken der neuen Saison sehr positiv entgegen. Wir haben sportliche und infrastrukturelle Ziele, die wir nun weiter gemeinsam in Angriff nehmen und vorantreiben werden."

Präsidentin Brigitte Annerl meint: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Markus Schopp als Trainer und Sportdirektor in unsere sechste Bundesligasaison starten. Das macht das Jahr zu etwas Besonderem, denn von Anfang an können wir damit an unseren Leistungen vom Frühjahr anschließen."