Lukas Fadinger läuft künftig für Altach in der Bundesliga auf. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Hartberg ausläuft, dockt im Ländle an und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025.

Für Hartberg hat Fadinger in der abgelaufenen Spielzeit in 30 Spielen zweimal getroffen sowie einen Treffer vorbereitet. Der Weizer kommt aus dem Sturm-Nachwuchs und wurde im Sommer 2019 nach Lafnitz verleihen. 2020 schlug schließlich Hartberg zu und verlieh den Offensivspieler im Jänner 2021 nochmals für eineinhalb Jahre nach Lafnitz, ehe er im vergangenen Sommer schließlich beim TSV durchstartete.