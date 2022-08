Und plötzlich ging alles ganz schnell. Bereitete sich Dominik Frieser vergangene Woche noch auf die neue Saison mit dem italienischen Drittligisten Cesena vor, ist der 28-Jährige Tage darauf zurück in seiner alten „Heimat“. Die Gründe für den Wechsel sind schnell erklärt: „Am Wochenende wurde mir gesagt, dass nicht mehr mit mir geplant wird. Dann hieß es, sechs Monate Tribüne oder neuer Arbeitgeber“, erklärt Frieser, der den Hartbergern rund um Obmann Erich Korherr dankbar ist. „Ich habe in kurzer Zeit einen guten Verein gefunden, der sich um mich bemüht hat.“ Das bestätigt auch Korherr, der ihn schon länger zurückholen wollte. „Im vergangenen Winter haben wir schon um ihn gekämpft, jetzt den ganzen Sommer verhandelt. Besser in unser Profil kann kaum ein Spieler passen.“

Denn der torgefährliche Steirer kennt den Verein, spielte bereits von 2013 bis 2015 in Hartberg. Somit trifft er am Freitag auf einige alte Bekannte. „Jürgen Heil, Rene Swete, Dario Tadic, Thomas Rotter und Manfred Gollner kenne ich“, meint Frieser, der am Donnerstag individuell trainieren wird und einen Tag später zur Mannschaft stößt. Denn die Oststeirer treffen heute (19 Uhr) in Vorarlberg in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auf Dornbirn.

Die Partie wird Frieser noch aus der Entfernung verfolgen. „In den letzten Jahren wurde gut gearbeitet, so eine Entwicklung gibt es nicht oft“, sagt der ehemalige LASK- und WAC-Akteur, der in der Oststeiermark einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet und sich für höhere Aufgaben empfehlen will. „Ich habe jetzt nicht viel gespielt und will zeigen, was ich drauf habe. Meine Auslandsstationen bereue ich nicht, vor allem England war beeindruckend.“

Frieser zieht jetzt mit Frau Daniela und Tochter Mia in die Heimat, was auch die Verwandtschaft freut. „Jetzt kann sie Oma und Opa öfter sehen, das ist sicher ein Pluspunkt.“ Mit Frieser ist das

Transferprogramm in der Offensive abgeschlossen. Nur für den verletzten Christian Klem (Knie) sucht man Ersatz. Gerüchte um Leonardo Lukacevic (Admira) dementiert Korherr: „Da haben wir momentan andere Ideen.“