Hartberg hat die spielfreie Woche gut genützt, hart trainiert. "Noch lieber hätten wir gegen Rapid gespielt", sagt Trainer Klaus Schmidt. Die Hütteldorfer haben aber rechtzeitig um Verschiebung angesucht, "und so sind die Regeln". Bei der Suche nach einem Testspielgegner scheiterten die Hartberger. "Die ganze Welt spielt Meisterschaft, es war niemand zu kriegen", sagt Schmidt. Und so stand am vorigen Freitag ein internes Match auf dem Programm, an dem auch die Neuzugänge Eylon Almog und Marin Karamarko mitwirkten.