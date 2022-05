Je misslungener die Generalprobe, desto besser die Premiere – heißt es. Wenn das auch auf Fußball zutrifft, dann muss sich der TSV Hartberg heute ab 19 Uhr keinerlei Sorgen machen, gegen 20.50 Uhr ein Zweitligist zu sein. Nur eine enttäuschende Leistung beim 2:4 in Tirol brachte die Mannschaft von Klaus Schmidt in akute Abstiegsgefahr. Wie auch Altach, Admira und den heutigen Gegner der Hartberger, die SV Ried. Durchaus kurios an der Situation ist: Admira, Hartberg und Ried haben noch die Chance, den LASK zu überholen und sich über Umwege für das internationale Geschäft zu qualifizieren.