"Vom Schlimmsten" will in Hartberg niemand ausgehen. Wenn es doch passiert, "dann müssen wir das eben akzeptieren", sagt Hartberg-Sportchef Erich Korherr. Schon vor Wochen stellte der Hartberger klar: Die Pläne für den Stadion-Neubau sind Liga-unabhängig. Die Umsetzung der Akademie, die am 1. August startet, ebenso. "Da geht es rein um die Ausbildung, das hat mit der ersten Mannschaft nicht so viel zu tun. Die Zweite Liga zeigt ja auch, dass junge Spieler dort den ganz großen Sprung schaffen können", erklärt Korherr.