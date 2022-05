Was tun, wenn zwei Statistiken in Konkurrenz treten? Dass der TSV Hartberg ausgerechnet gegen den LASK einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und diesen bei einem Punktverlust der Altacher auch fixieren kann, ist kein schlechtes Zeichen. Am 24. Juni 2020 haben die Oststeirer zuletzt gegen die Linzer verloren. Fünf Duelle lang ist die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt seither ungeschlagen, Unentschieden und Sieg wechseln sich seither ab. An der Reihe wäre heute wieder ein Sieg. Und der würde diese drei Punkte, die es laut Trainer noch braucht für den Klassenerhalt, bringen.