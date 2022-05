Einen Sieg braucht Hartberg noch, um den Klassenerhalt fixiert zu haben, rechnete Trainer Klaus Schmidt nach dem 4:0 gegen Altach vor. Salzburgs Cup-Sieg gegen die SV Ried heißt, dass die Steirer jetzt auch noch die Chance auf das internationale Geschäft haben.

Hartberg hat in der Tabelle nämlich fünf Punkte Vorsprung auf den letzten Rang. Und nur einen Punkt Rückstand auf Rang acht. Sollten die Steirer nach 32 Runden auf diesem Rang liegen, bringt das nach dem Cup-Titel der Salzburger ein Spiel gegen den Tabellensiebenten, in dem es darum geht, wer gegen den Fünften in einem Hin- und Rückspiel um das internationale Geschäft spielt. Spieltermine wären der 23., 26. und 29. Mai. Der Sieger des Europacup-Play-offs steigt in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa Conference League ins Geschehen ein.

Und für Hartberger wäre es keine Premiere. In der Vorsaison verpassten die Steirer im Bundesliga Europa League Play-off im eigenen Stadion mit 0:3 gegen die Wiener Austria das Finale um den Europacup-Platz. Im Jahr davor besiegten die Steirer die Wiener Austria in zwei Spielen in eben diesem Endspiel und trafen in weiterer Folge in der Europa League auf Piast Gliwice.