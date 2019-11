Kleine Zeitung +

2:1 in Unterzahl Was Hartberg schaffte, gelang zuletzt im März 2001

Zu zehnt einen Rückstand in einen Sieg zu verwandeln ist nichts was regelmäßig gelingt. Zuletzt im März 2001 der Wiener Austria. Und nun den Hartbergern - die mit einem Fuß bereits in der Meistergruppe stehen und damit den Klassenerhalt wohl fixiert haben.