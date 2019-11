Facebook

Tino-Sven Susic © Matthias Janisch

Seit einer Woche weht bei Hartberg ein frischer, neuer Wind in Form von Neuzugang Tino-Sven Susic. Der 27-Jährige traf nach zwei Wochen Einzeltraining nun im Mannschaftstraining auf seine Teamkollegen und riss dabei das Spiel und den Ball schnell an sich. Trotz konditioneller Defizite dirigierte Susic in den Übungseinheiten und präsentierte sich als echter Wirbelwind im Mittelfeld. "Er hat genau das gezeigt, was wir von einem Spieler seiner Klasse erwarten. Tino bringt extrem viel Erfahrung und Qualität mit, das sieht man im Training sofort", sagt Trainer Markus Schopp über seinen neuen "Starspieler".